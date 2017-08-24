В Тюмени задержали аферистку, делавшую деньги на продаже "турпутевок"

11:00 24 августа 2017
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В июле в областном центре в полицию с жалобой на мошеннические действия обратились сразу девять человек.

Они рассказали, что в феврале–марте этого года купили туристические путевки у женщины, которая обещала организовать курортные туры по цене ниже рыночной стоимости.

О покупке туров люди договаривались с ней в интернете или по телефону, а после переводили деньги на указанную карту.

"Обязательства выполнены не были, фигурантка перестала выходить на связь. Общая сумма ущерба составила более двухсот тысяч рублей", — рассказывают в пресс-службе тюменской полиции.

Как оказалось, задержанная 34-летняя тюменка уже имеет судимость за схожее преступление. На этот раз на нее заведено дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Теги: туризм , мошенничество
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