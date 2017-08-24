Случай с женой мотоциклиста, погибшей под колесами фуры, разберут в суде

В Калининском районном суде Тюмени рассмотрят уголовное дело мотоциклиста из Нижнего Тагила, по вине которого в ДТП погибла его жена.

Напомним, трагедия случилась 18 июня, когда 31-летний мужчина со своей супругой на мотоцикле Honda возвращались домой с рок-фестиваля в Тюменском районе. В областном центре на улице Федюнинского в районе развязки Червишевского тракта управлявший мотоциклом тагильчанин попытался обогнать грузовик Scania с полуприцепом. Проезжая между двумя большегрузами, он столкнулся с полуприцепом. Его жена, ехавшая в качестве пассажира, залетела под колеса второй фуры. 31-летняя женщина погибла на месте.

Мужчина обвиняется по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).