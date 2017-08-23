В Тюменской области в лесу пропал мужчина

12:40 23 августа 2017
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pixabay.com

18 августа спасателям поступило сообщение о том, что в Тобольском районе, в зоне 10-го километра автодороги Бекерево — Ушарово, ушел в лес и до настоящего времени не вернулся местный житель 1938 года рождения.

"После получения сообщения немедленно были организованы поиски человека. Ежедневно сотрудниками МЧС, Тюменской службы экстренного реагирования, МВД "Тобольский", родственниками и местными жителями проводятся поисковые работы", — рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Теги: лес , поиски
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