В Тюмени осудили заезжего вора, обкрадывавшего машины возле детских садов

К колонии строгого режима приговорили серийного вора из Кургана. Мужчина приехал в Тюмень и с 27 апреля по 31 мая обокрал девять машин, припаркованных у детсадов и торговых центров.

Большинство пострадавших — женщины, которые привозили детей в садик. Когда они выходили из машин и включали охранную систему, мужчина с помощью сканирующего устройства отключал ее. Пока женщины отводили детей в сад, курганец вытаскивал из автомобилей деньги, телефоны, видеорегистраторы и другое имущество. Размер ущерба, причиненного потерпевшим, составил более 260 тысяч рублей.

7 июня в результате оперативно-розыскных мероприятий его задержали и заключили под стражу. В ходе следствия часть украденного нашли и вернули потерпевшим. Суд приговорил курганца к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. После освобождения он в течение года будет ограничен в свободе передвижения.