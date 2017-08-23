В Тюменской области расследовали нелегальную рубку леса на полмиллиона

В Тюменской области уроженца Каскары подозревают в незаконной рубке лесных насаждений.

Полицейские установили, что в мае он организовал группу лиц, совместно с которыми вырубил 20 кубометров сосны на территории Каменского участкового лесничества. Мужчина уже был под подозрением у полиции за аналогичное преступление. Когда появилась информация о новой незаконной вырубке, его задержали при попытке вывезти нарубленное.

"В рамках расследования уголовного дела проведена лесотехническая судебная экспертиза, по результатам которой установлена и доказана причастность подозреваемого к совершению другой незаконной рубки леса, которую сотрудники Каменского участкового лесничества обнаружили в апреле 2017 года", — сообщает пресс-служба тюменской полиции.

Суд наложил арест на принадлежащий ему автомобиль стоимостью 550 тысяч рублей. После проведения оценочной экспертизы по изъятой древесине (ее оценили в 57 тысяч рублей), машину передали для реализации в Росимущество по Тюменской области, чтобы возместить ущерб в полном объеме.

Мужчина обвиняется по части 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Она предусматривает до семи лет лишения свободы.