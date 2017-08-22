На 50 лет Октября велосипедистка не успела проскочить перед автомобилем

13:20 22 августа 2017
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pixabay.com

В Тюмени наезд на несовершеннолетнюю велосипедистку произошел вчера вечером на улице 50 лет Октября в районе дома №24.

"16-летняя девушка при движении по тротуару не спешилась при пересечении выезда из дворовой территории, создала помеху для движения автомобиля "Лада Приора", выезжающего со двора. В итоге произошел наезд", — пояснили в пресс-службе областной автоинспекции.

Девушка отделалась ушибом.

Теги: велосипедист , ДТП
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