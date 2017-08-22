В Тюмени водитель, спровоцировавший смертельное ДТП с мотоциклистом, ответит в суде

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Уголовная ответственность грозит 26-летнему тюменцу за страшную аварию, которая произошла около драмтеатра в начале лета.

Напомним, трагедия случилась 6 июня около полуночи на перекрестке улиц Республики и Максима Горького. Ехавший на BMW со стороны улицы Мориса Тореза молодой человек при перестроении в правую крайнюю полосу не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, двигавшемуся в попутном направлении по улице Республики. 29-летний водитель мотоцикла погиб на месте.

Водителя BMW будут судить по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Добавим, что не так давно в Тюмени в суд ушло еще одно дело об аварии с погибшим мотоциклистом. ДТП произошло в апреле — неподалеку от места июньской аварии.