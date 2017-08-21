Виновника ДТП с тремя погибшими на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ждет суд

Материалы уголовного дела по ДТП, случившемуся в июне в Тобольском районе, передали в суд. Наказание грозит водителю, который пьяным выехал на встречку и врезался в легковушку. В итоге все, кто был во встречном автомобиле, погибли.

31-летний мужчина, житель Тобольского района, в марте 2017-го был лишен водительских прав на полтора года за пьяную езду. Однако уже в ночь на 9 июня после распития спиртного он вновь сел за руль автомобиля SsangYongActyon, на 177-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск не справился с управлением, и выехав на встречную, столкнулся с Кia Rio.

В результате 33-летний водитель Kia, житель Сургута, и 49-летний пассажир Кia, житель Башкирии, погибли на месте. Как оказалось, еще один пассажир этого авто, 55-летний мужчина из Башкирии, скончался через пять дней в больнице — у него была открытая черепно-мозговая травма. Тяжкий вред здоровью получил пассажир виновника аварии, которому и принадлежал SsangYongActyon.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области