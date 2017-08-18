Тюменец расправился с пожилой соседкой

В Тюмени на скамье подсудимых окажется 32-летний местный житель, обвиняемый в убийстве знакомой.

Трагедия случилась 4 июля вечером в доме на улице Республики. Мужчина пришел в гости к 62-летней соседке и они принялись распивать спиртное. Во время застолья они поссорились, в итоге тюменец расправился с пожилой женщиной пятью ударами кухонным ножом в шею и грудь.

Как оказалось, на момент совершения преступления мужчина был на условном испытательном сроке за кражу. Возбуждено уголовное дело по статье части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщает региональный СКР.