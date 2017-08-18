В поселке Голышманово ребенок на мотоблоке столкнулся с "Ладой"

Авария произошла вчера вечером на улице Омской. Управлявший мотоблоком Forza 12-летний мальчик нарушил очередность проезда и столкнулся с "Ладой" 15-й модели. Ребенок получил травму головы и перелом голени.
Как рассказали в областной автоинспекции, мотоблок мальчик взял без спроса, пока родители занимались домашним хозяйством.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
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