На Московском тракте легковушка не успела затормозить перед автобусом

14:20 18 августа 2017
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Вчера в Тюмени в половине одиннадцатого утра на Московском тракте столкнулись Lada Largus и автобус "МАЗ". Водитель легковушки не сумел выдержать дистанцию.

В результате ушибы и ссадины получили пассажирки Lada: 28-летняя супруга и 7-летняя дочка водителя. Девочка находилась на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве и была пристегнута, отмечают в пресс-службе областной автоинспекции.

Теги: автобус , ДТП
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