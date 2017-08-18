На Московском тракте легковушка не успела затормозить перед автобусом

Вчера в Тюмени в половине одиннадцатого утра на Московском тракте столкнулись Lada Largus и автобус "МАЗ". Водитель легковушки не сумел выдержать дистанцию.
В результате ушибы и ссадины получили пассажирки Lada: 28-летняя супруга и 7-летняя дочка водителя. Девочка находилась на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве и была пристегнута, отмечают в пресс-службе областной автоинспекции.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru