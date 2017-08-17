На восемь лет осудили гражданина Украины, приехавшего в Тюменскую область сбывать наркотики

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 31-летнему гражданину Украины, которого признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Прошлой осенью в Житомирской области мужчина вступил в сговор со сбытчиком крупных партий наркотиков и в начале этого года отправился в Тюменскую область для их реализации. Он забирал вещества из специально оборудованных для него тайников в Тюмени и возил их в Ишим, где на съемной квартире фасовал, а после раскладывал по тайникам.

Вскоре об этом стало известно сотрудникам ФСБ, и за мужчиной установили наблюдение. Когда в конце января в очередной раз он повез запрещенные вещества из Тюмени в Ишим на пассажирском автобусе, то транспорт остановили. При досмотре у курьера нашли и изъяли почти 200 граммов синтетики. На ишимской квартире в ходе обыска нашли еще 30 граммов различных наркотиков, весы и множество упаковочного материала.

Наркосбытчика приговорили к восьми годам колонии строго режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.