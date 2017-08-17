В Тобольске пьяный водитель сбил человека на тротуаре

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

В Тобольске на улице Доронина автомобиль Toyota Mark II въехал в металлическое ограждение и сбил молодого человека, идущего по тротуару. 19-летний пешеход получил черепно-мозговую травму.

Как оказалось, 30-летний водитель иномарки был нетрезв. При прохождении им освидетельствования показания алкотестера составили 0,63 мг/л, рассказывают в пресс-службе областной автоинспекции. Также водителя привлекли к ответственности за управление тонированным автомобилем.