В Ишиме у въехавшего в дорожный знак водителя диагностировали сердечный приступ

Инцидент произошел вчера вечером на улице Непомнящего в Ишиме. Там съехал с дороги и въехал в опору дорожного знака автомобиль Nissan Primera. Прибывшие на место врачи скорой диагностировали у 68-летнего водителя приступ острой сердечной недостаточности.
"Внешних телесных повреждений у мужчины не было. Спасти водителя не удалось, он скончался в автомобиле скорой помощи", — рассказывают в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
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