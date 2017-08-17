В Ишиме у въехавшего в дорожный знак водителя диагностировали сердечный приступ

12:00 17 августа 2017
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Инцидент произошел вчера вечером на улице Непомнящего в Ишиме. Там съехал с дороги и въехал в опору дорожного знака автомобиль Nissan Primera. Прибывшие на место врачи скорой диагностировали у 68-летнего водителя приступ острой сердечной недостаточности.

"Внешних телесных повреждений у мужчины не было. Спасти водителя не удалось, он скончался в автомобиле скорой помощи", — рассказывают в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Теги: гибель человека , ДТП
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