В Тюменской области застигнутые врасплох черные лесорубы бросили "КаМАЗ", бензопилу и телефон

16:40 15 августа 2017
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Фото: пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области

Нарушителей, незаконно рубивших деревья, в начале августа поймали в Вагайском лесничестве. На месте преступления трех граждан обнаружил сотрудник местной лесной охраны во время ночного рейда совместно с сотрудниками полиции.

При приближении патруля лесорубы бросили на месте машину "КаМАЗ", бензопилу и сотовый телефон. В итоге на них вышли по горячим следам.

"От незаконных действий пострадали десять сосен и две ели. Ущерб составил свыше 200 тысяч рублей. В настоящее время нарушителей ждет уголовное дело, а также необходимость полностью выплатить ущерб, причиненный лесному фонду", — рассказали в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Теги: чёрный лесоруб
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