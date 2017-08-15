Под Тюменью компания пенсионеров на "Ладе" врезалась в ограждение и перевернулась

ДТП случилось на 31-м километре дороги Тюмень — Боровский — Богандинский вчера около восьми утра. Пожилой водитель Lada Granta, которому накануне исполнилось 67 лет, не справился с управлением. Автомобиль въехал в бетонное ограждение и перевернулся. По предварительным данным, водитель был трезв.
Как рассказали в пресс-службе областной автоинспекции, мужчина и пассажиры легковушки, женщины 64, 68 и 79 лет, получили травмы головы, грудной клетки, ушибы и переломы.
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