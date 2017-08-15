В Тюменской области улетели в кювет "Жигули" под управлением подростка: двое в реанимации

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Серьезное ДТП произошло вчера, 14 августа, в шесть вечера рядом с деревней Прохорово Армизонского района. Там съехал в кювет и перевернулся автомобиль "Жигули" 7-й модели.

Управлял автомобилем 17-летний житель Курганской области, не имевший права управления. В результате он и 27-летний пассажир "семерки", которые не были пристегнуты, получили травмы головы и позвоночника. Как сообщили в пресс-службе областной автоинспекции, сейчас они находятся в реанимации.

Вероятно, что молодые люди были пьяны — в автомобиле присутствовал запах спиртного. У водителя взяли кровь на анализ. Обстоятельства аварии устанавливаются.