В Югре несколько дней пытаются ликвидировать пожар на нефтяной скважине

В Нижневартовском районе пожарные расчеты продолжают работать на Вань-Еганском месторождении. Пожар на одной из скважин начался еще 10 августа. Открытое возгорание случилось после того, как при подъеме одного из приборов с глубины тысячи метров произошел выброс опасных веществ. Впоследствии пожар охватил площадь в восемьсот квадратных метров. Буровая вышка оказалась разрушена, огонь перекинулся на несколько ближайших скважин.
По сообщению окружного СК, в результате инцидента восемь работников получили травмы, трое сейчас в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы проводят проверку.
На утро 14 августа на месте ЧС в тушении пожара задействованы 125 человек и 35 единиц спецтехники.
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