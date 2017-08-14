В Югре несколько дней пытаются ликвидировать пожар на нефтяной скважине

Фото: СК по ХМАО — Югре

В Нижневартовском районе пожарные расчеты продолжают работать на Вань-Еганском месторождении. Пожар на одной из скважин начался еще 10 августа. Открытое возгорание случилось после того, как при подъеме одного из приборов с глубины тысячи метров произошел выброс опасных веществ. Впоследствии пожар охватил площадь в восемьсот квадратных метров. Буровая вышка оказалась разрушена, огонь перекинулся на несколько ближайших скважин.

По сообщению окружного СК, в результате инцидента восемь работников получили травмы, трое сейчас в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы проводят проверку.

На утро 14 августа на месте ЧС в тушении пожара задействованы 125 человек и 35 единиц спецтехники.