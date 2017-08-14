На трассе около Тобольска перевернулась "Лада", водитель погиб

Около половины второго ночи в субботу на первом километре автодороги Тобольск — Вагай съехал в кювет и перевернулся автомобиль "Лада" 99-й модели.

По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости 24-летним водителем. Как сообщает областная автоинспекция, молодой человек погиб, он не был пристегнут. Резаную рану лица и травму головы получили двое пассажиров легковушки.

Около полуночи в субботу на 521-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск съехал в кювет и перевернулся Suzuki Grand Vitara. По предварительным данным, 44-летний водитель уснул за рулем. Он и 41-летняя пассажирка получили ушибы позвоночника и головы.

В воскресенье в половине четвертого часа дня на подъезде к поселку Абаевскому Ярковского района съехал в кювет и въехал в дерево автомобиль Toyota. В результате происшествия 61-летний водитель иномарки получил перелом костей таза и травму живота. Перелом ребер, вывих и перелом плеча у 57-летнего пассажира.