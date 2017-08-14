Тюменка нагнала велосипедного вора и сдала его полиции

Жительнице Тюмени удалось вернуть украденный велосипед и вместе с прохожими задержать злоумышленника.
Прибывшим на место полицейским женщина рассказала, что зашла в магазин на улице Мельникайте, а велосипед оставила около него. Выйдя из магазина, она заметила отъезжающего на ее велосипеде мужчину, и побежала за ним. Догнав его, тюменка не только вернула транспорт, но и с помощью прохожих задержала вора.
Прибывшие сотрудники полиции выразили женщине благодарность за проявленную смелость и гражданскую позицию, а злоумышленника доставили в отдел полиции. На него заведено уголовное дело, сообщает тюменское УМВД.
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