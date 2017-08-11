В Тюмени очередное уголовное дело из-за травмирования ребенка на батуте

Уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, грозит владельцам аттракциона у торгово-развлекательного центра "Тюмень Сити Молл", расположенного на Мысу.
23 июня пятилетний мальчик выпал с надувного батута на асфальт и получил ушибы лобной, скуловой областей и коленного сустава.
"Следователями установлено, что надувной батут не соответствовал предъявляемым требованиям и не был сертифицирован. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ", — говорится в сообщении регионального СКР.
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