В Тюмени очередное уголовное дело из-за травмирования ребенка на батуте

09:20 11 августа 2017
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Уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, грозит владельцам аттракциона у  торгово-развлекательного центра "Тюмень Сити Молл", расположенного на Мысу. 

23 июня пятилетний мальчик выпал с надувного батута на асфальт и получил ушибы лобной, скуловой областей и коленного сустава.

"Следователями установлено, что надувной батут не соответствовал предъявляемым требованиям и не был сертифицирован. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ", — говорится в сообщении регионального СКР.

Теги: дети , аттракционы , травмы
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