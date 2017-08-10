На трассе Тюмень — Омск "Лада" въехала в грузовик

Вчера в Тюменской области на федеральных дорогах из-за неправильного выбора скоростного режима случилось два ДТП.

На 36-м километре автодороги Тюмень — Омск автомобиль "ВАЗ" въехал в большегруз MAN, остановившийся перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов. В аварии пострадали три человека, водитель и двое пассажиров "Лады", у двоих из них ушибы и травмы головы, у одного ушиб грудной клетки.

На 247-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в опору освещения въехала "Лада" 99-й модели. Как сообщает областная автоинспекция, 35-летний водитель автомобиля получил травму головы и перелом пальцев на ноге.