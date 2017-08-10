В Тюмени ищут водителя мопеда, сбившего девушку на тротуаре

Инцидент произошел вчера, 9 августа, около часа дня на улице Чернышевского, 6. На тротуаре мопедом была сбита 26-летняя девушка. У пострадавшей ушиб руки. Водитель на мопеде уехал с места происшествия. Очевидцев ГИБДД просит обратиться в отделение по розыску полка ДПС по телефону 794-686.

Еще один инцидент в этот день произошел в полдень на улице Широтной, 79. В маршрутном автобусе "ЛиАЗ" во время резкого торможения упала детская коляска. В результате ДТП 4-месячный малыш получил травму головы, сообщает областная автоинспекция.