В Тобольске серьезные травмы получили женщины, пытавшиеся перейти дорогу в неположенном месте

Дорожный инцидент произошел в Тобольске вчера, 9 августа, около десяти вечера на улице Семена Ремезова. Водитель автомобиля Daewoo Nexia допустил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.
В результате ДТП женщина 1967 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы, ее спутница 1971 года заработала переломы голени и черепа.
Как отметили в тобольской полиции, до нерегулируемого пешеходного перехода от места аварии около шести метров.
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