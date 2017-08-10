В Тобольске серьезные травмы получили женщины, пытавшиеся перейти дорогу в неположенном месте

10:40 10 августа 2017
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Дорожный инцидент произошел в Тобольске вчера, 9 августа, около десяти вечера на улице Семена Ремезова. Водитель автомобиля Daewoo Nexia допустил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате ДТП женщина 1967 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы, ее спутница 1971 года заработала переломы голени и черепа.

Как отметили в тобольской полиции, до нерегулируемого пешеходного перехода от места аварии около шести метров.

Теги: пешеходы , ДТП
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