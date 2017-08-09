В Тюменской области женщина умерла в результате заражения клещевым энцефалитом

На 7 августа в медицинских организациях Тюменской области зарегистрировано 13 477 обращений по поводу присасывания клещей. Цифра не превышает среднемноголетних показателей, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора. С 31 июля по 6 августа за помощью к специалистам обратился 161 человек, в том числе 33 ребёнка в возрасте от 0 до 14 лет.

Случаи присасывания клещей зарегистрированы на всех 23 административных территориях. За весь сезон наибольшее количество присасывания насекомых зарегистрировано в Тюмени - 4 270, в Ишиме - 1 086, Тобольске - 874, а также в Заводоуковском (843), Ялуторовском (557), Абатском (554) районах.

95% пострадавших получили экстренную профилактику иммуноглобулином.

Клещевой боррелиоз подтвержден у 51 взрослого и 4 детей. Заболевание клещевым энцефалитом подтвердилось в 63 случаях. И, как сообщает сайт72.ру, один человек не смог справиться с болезнью: жительница Заводоуковска долго находилась в больнице, но, несмотря на курс лечения, у неё развилась тяжелая форма заболевания, и она умерла.