Задержанный водитель потребовал, чтобы автоинспектор предъявил удостоверение его ботинку

С начала года на дорогах региона задержано более шести тысяч нетрезвых водителей. Всё чаще инспекторам ДПС при несении службы на дорогах приходится выступать в роли психологов при общении с неадекватными людьми, отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области. Один из курьезов на днях произошел в Заводоуковске.

Инспекторы специализированного батальона ДПС ГИБДД остановили в Заводоуковске в пятом часу утра 6 августа автомобиль Mazda. Иномарка двигалась по дороге с выключенными фарами, документов у водителя при себе не было, в машине стоял устойчивый запах алкоголя. Автомобилист пояснил, что пил спиртное один в баре, затем поехал выяснять отношения с обидчиками своей сестры, в машине кроме него находилась собака.

Молодой человек вел себя неадекватно: поставил ногу в кроссовке на переднюю панель автомобиля. Сначала утверждал, что нога у него болит, так как инспектор ударил ее наручником, затем потребовал предоставить "в пятку его ботинка" значок и служебное удостоверение инспектора, мотивируя это наличием там видеокамеры.

Показания алкотестера водителя составили 0,94 мг/л алкоголя, в лечебном учреждении мужчина отказался от экспертизы и обругал медиков. За попытку убежать и сопротивление полицейским на него надели наручники и дополнительно оформили еще один материал. В наказание за пьяную езду ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом.