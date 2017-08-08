Более тысячи нарушений в сфере охраны природы выявила за полгода тюменская прокуратура

Более тысячи нарушений в сфере охраны природы выявила за полгода тюменская прокуратура

В первом полугодии 2017 года тюменские прокуроры выявила 1 373 нарушения природоохранного законодательства. Для их устранения внесено 24 протеста, 185 представлений, в суды предъявлено 138 заявлений на сумму более 1,9 млн рублей, объявлено 170 предостережений. К дисциплинарной ответственности привлечено 137 лиц, к административной – 112, возбуждено 19 уголовных дел.

Пристальное внимание прокуроры уделили вопросам охраны и использования водных объектов и биологических ресурсов, животного мира, особо охраняемых природных территорий, лесопользования, соблюдения законодательства в сфере обращения отходов производства и потребления, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.