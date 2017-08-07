В Ишиме устраняют последствия урагана

В Ишиме 6 августа часть города оказалась в плену стихии. Сильный ливень, град, шквалистый ветер, гроза вывели из строя несколько линий электропередач - около 1 300 потребителей временно остались без света.

Ветром повалены 25 деревьев, частично раскрыты кровли на Концертном зале имени 30-летия ВЛКСМ и одном из зданий историко-художественном музея (улица Просвещения). Пострадал остановочный комплекс в районе дома №5А по улице Карла Маркса, который был оперативно установлен и закреплен.

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В связи со сложившейся обстановкой все экстренные службы были мобилизованы и приступили к ремонтно-восстановительным работам. Глава муниципалитета Федор Шишкин поручил службам оперативно устранить неполадки с электроснабжением, восстановить кровли на объектах социального и культурного назначения.

В настоящее время ремонт линий электропередач, который продолжался до 3-х часов утра, завершен. Электроэнергия подана всем потребителям. Продолжается восстановление кровель, распиловка и вывоз поваленных деревьев, настройка светофорных объектов, установка дорожных знаков. По данным МКУ "Управление по делам ГО и ЧС", жертв стихии среди жителей города нет, сообщает пресс-секретарь главы города Анна Знаменщикова.

По требованию главы города Федора Шишкина устранение последствий таких погодных явлений должно быть завершено до конца рабочего дня.