Водитель, не рассчитав скорость, врезался в деревья на трассе Екатеринбург–Тюмень

Два человека погибли, двадцать получили травмы в одиннадцати дорожных авариях, произошедших в Тюменской области в минувшие выходные, 5-6 августа.

Смертельное ДТП произошло в 8:00 в воскресенье на 319-м километре федеральной автодороги Екатеринбург–Тюмень. Из-за превышения скорости Mazda 3 слетел в кювет и въехал в деревья. В результате происшествия 51-летний водитель - житель Тюмени, и 32-летний пассажир иномарки, проживавший в Армизонском районе, погибли. Переломы, ссадины, ушибы получил два пассажира.

Около 4:00 в субботу на пересечении улиц Мельникайте и Республики областного центра столкнулись Toyota и Daewoo. Причиной происшествия стало нарушение очередности проезда перекрестка. У 24-летнего водителя и Daewoo травма позвоночника. Четыре пассажирки автомобиля получили травмы головы, лица и ушибы.

Два ДТП произошли по вине пьяных водителей.

Около семи часов вечера в субботу на 42-м километре дороги Тюмень–Салаирка съехал в кювет автомобиль "Нива". Управлявший внедорожником 47-летний мужчина права управления транспортом не имеет и находился в нетрезвом состоянии. В результате аварии он получил рану головы. Перелом позвоночника у 26-летнего пассажира "Нивы".

В десятом часу вечера в воскресенье на улице Федюнинского, 45 в Тюмени в бетонный блок в месте проведения дорожных работ въехал Audi 100. 35-летний водитель иномарки был нетрезв. В результате ДТП водитель и 45-летняя пассажирка автомобиля получили ушибы.

Сотрудниками Госавтоинспекции за выходные дни от управления транспортом отстранены 68 нетрезвых и отказавшихся пройти освидетельствование на состояние опьянения водителей, в том числе 7 – совершивших нарушения повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, сообщает Управление Госавтоинспекции Тюменской области.