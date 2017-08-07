На трассе Тюмень–Ханты-Мансийск ночью погиб велосипедист

В Тобольском районе Toyota Land Cruiser сбил велосипедиста, ехавшего по дороге. Трагедия произошла в час ночи сегодня, 7 августа, на 263-м километре трассы Тюмень–Ханты-Мансийск.

От полученных травм 39-летний велосипедист - житель Тобольска, скончался. По предварительным данным, световозвращающие приспособления на велосипеде отсутствовали, сообщает областная Госавтоинспекция.