Тюменская прокуратура выявила на одном из предприятий хищение свыше 5 млн рублей

Прокуратура Тюменской области в ходе надзорных мероприятий выявила хищение денежных средств в особо крупном размере в акционерном обществе, учредителем которого является Российская Федерация.

Установлено, что между ОАО "Западно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие" и фирмой ООО "Иннотех" был заключен договор субподряда на оказание услуг по экспертному сопровождению проектов горных отводов. За услуги фирме было перечислено свыше 5,3 млн рублей. Прокуратура выяснила, что фактически работы по договору не выполнены, а деньги обналичены и похищены.

"Прокуратура области передала материалы проверки в УМВД России по Тюменской области, где по ним возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Дело возбуждено пока в отношении неустановленного лица. Расследование находится на контроле прокуратуры области", - сообщает старший помощник прокурора Тюменской области по взаимодействию со средствами массовой информации Елена Мельникова.