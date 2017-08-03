Начинающая автоледи завезла подруг в кювет - пострадали все

14 человек получили травмы в девяти дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 2 августа, сообщает областная Автоинспекция.

В половине девятого часа вечера на подъезде к санаторию "Сибирь" съехал в кювет и перевернулся Daewoo Matiz. По предварительным данным, начинающая 20-летняя водитель малолитражки не справилась с управлением. В результате происшествия водитель и четыре пассажирки автомобиля, девушки 20-ти – 22-х лет, получили травмы головы и переломы.

Еще одно ДТП по вине начинающего водителя произошло на улице Широтной, 200 в Тюмени. Управляя "Ладой" 15-й модели, он превысил скорость и столкнулся с грузовиком Scania. В результате молодой человек получил травму грудной клетки.

В селе Вагай съехал в кювет автомобиль Chery. По предварительным данным, 56-летняя водитель не справилась с управлением. Пострадали две пассажирки автомобиля: у 59-летней женщины перелом ключицы, 33-летняя пассажирка получила перелом костей голени.