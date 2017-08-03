Упал в воду с 90-метровой высоты и утонул: следователи выяснили, как погиб в Тобольске мальчик

В Тобольске завершено расследование уголовного дела в отношении семейной пары по факту гибели малолетнего сына - родители обвиняются в причинении смерти по неосторожности.

В ходе предварительного следствия установлено, что днем 2 июля 64-летний и 42-летняя обвиняемые с 4-летним сыном отдыхали на правом берегу Иртыша в черте Тобольска. Родители распивали спиртные напитки, малыш играл рядом. Оставшись без должного внимания, мальчик упал с берега в воду с высоты 90 метров и утонул. При падении ребенок получил множественные повреждения головы.

Тело ребенка было найдено утром следующего дня неподалеку от места происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении обоих родителей направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд, сообщает следственное управление СКР по Тюменской области.