В Тюмени 13-летнего велосипедиста сбили на Товарном шоссе

Сегодня в Тюмени около девяти утра на улице Товарное шоссе автомобиль Renault Logan сбил тринадцатилетнего велосипедиста. Ребенок получил травмы ноги и головы. По словам очевидцев, велосипедист ехал по тротуару и, не спешиваясь и не снижая скорости, выехал на пешеходный переход. Водитель иномарки резко затормозил, но избежать наезда не получилось.

В июле на дорогах Тюменской области произошло 16 ДТП с участием детей-велосипедистов. В 12 случаях аварии спровоцировали дети. Три аварии случились из-за того, что велосипедисты совершали опасные маневры на дороге, нарушая правила расположения на проезжей части, еще три — из-за нарушения очередности проезда перекрестков водителями велотранспорта. Причинами шести аварий стало пересечение велосипедистами проезжей части по пешеходному переходу.

"Подъезжая к пешеходному переходу, велосипедисты часто не спешиваются, пытаются как можно быстрее проехать по зебре, и оказываются под колесами автомобилей", — отмечают в пресс-службе областной автоинспекции.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области