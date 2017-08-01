Тобольский бизнесмен отправится в колонию за аферы на 50 миллионов

Тобольский городской суд приговорил к десяти годам колонии общего режима местного предпринимателя Вадима Дехтярева. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, а также в обмане поставщиков.

По версии следствия, Дехтярев, являясь учредителем группы компаний ООО "Тобольск-Моторс Р", ООО "Автодом", ЗАО "Сибирский Автодом", ООО "Тобольская автотранспортная компания", а в некоторых из них еще и директором, убедил нескольких своих работников оформить на себя кредиты в банке, а деньги передать ему для развития бизнеса, пообещав платить по ним проценты. Чтобы не возникало проблем с получением кредитов, бизнесмен распорядился выдавать фиктивные справки 2-НДФЛ с завышенной оплатой труда. Работники, не подозревая обмана, брали крупные суммы в кредит на срок от четырех до семи лет. В течение некоторого время оплата процентов производилась за счет наличных средств ООО "Тобольск-Моторс Р". Банк, видя добросовестное исполнение взятых обязательств, предложил ряду работников взять еще кредиты, что те и сделали, вновь отдав деньги Дехтяреву. Сам бизнесмен по недостоверным документам тоже оформил кредит в банке. Спустя время платежи по кредитам перестали поступать. В общем с января 2013 года по ноябрь 2014-го бизнесмен похитил у банка более 23,2 миллионов рублей.

Также в 2014 году бизнесмен похитил у 56 человек свыше 30 миллионов рублей под видом реализации автомобилей от имени ООО "Тобольск-Моторс Р" и ООО "Автодом". Дехтярев не собирался исполнять обязанности перед покупателями, поскольку не рассчитался с поставщиками за взятые на реализацию машины, а те не выдали оригиналы паспортов транспортных средств, необходимые для законного владения машинами. Некоторые граждане, не дождавшись оригинала ПТС, отказывались полностью рассчитываться за машину. Те, кто уже заплатил полностью, не получили автомобиль или лишились его после получения. Машины в итоге оказались у поставщиков, с которыми не рассчитался бизнесмен.

Также Дехтярева осудили за то, что с августа 2013 года по февраль 2015-го он причинил трем автопоставщикам ущерб на 12,6 миллионов рублей, не рассчитавшись за взятые на реализацию автомобили.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ООО "Тобольск-Моторс Р" признали банкротом в июне 2015 года.