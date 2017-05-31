За дебош в здании суда тюменцу грозит лишение свободы

В Тюмени инцидент с буйно ведущим себя посетителем произошел в Калининском районном суде на минувшей неделе.
Сначала зашедший в здание суда тюменец отказался от процедуры досмотра и регистрации посетителей, и, по свидетельству очевидцев, начал вести себя агрессивно и нецензурно браниться. Мужчину несколько раз предупредили об ответственности за неподобающее поведение в суде, в ответ на что он ударил стоящего рядом судебного пристава ногой в колено и сорвал с него наплечный знак.
"После этого тюменец попытался прорваться в здание суда. Судебные приставы вынуждены были применить физическую силу, затем его передали сотрудникам полиции", — рассказывают в пресс-службе УФССП по Тюменской области.
Судебный пристав, на которого напал мужчина, получил травму колена. Следственные органы завели уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Она предусматривает до пяти лет лишения свободы. Как оказалось, тюменец уже отбывал наказание за причинение тяжкого вреда здоровью.
Фото: сайт Калининского районного суда Тюмени
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