В Рощино задержали пьяного жителя Ямала с наркотиками

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

В аэропорту Тюмени полицейские задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Нетрезвого посетителя приметили еще на входе в здание аэровокзала и доставили в служебное помещение для разбирательства.

При досмотре у него нашли полимерный пакетик, в котором было порошкообразное вещество серо-зеленого цвета.

"Изъятое вещество было направлено на исследование. Согласно заключениям экспертизы, представленное вещество является синтетическим наркотическим средством общей массой 0,18 граммов. Наркотическое вещество он хранил для личного употребления", — рассказали в пресс-службе Тюменского ЛО МВД на транспорте.

На гостя из ЯНАО, который уже имеет судимость, завели уголовное дело по статье 228 УК РФ.