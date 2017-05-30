Не отступившая от нелегального промысла тюменка вновь предстанет перед судом

В Тюмени 44-летнюю местную жительницу будут повторно судить за причастность к незаконному сбыту наркотиков. Из мест лишения свободы женщина досрочно освободилась только прошлой зимой. В 2008 году она получила девять лет заключения за попытку сбыть героин массой более 14 граммов.

В феврале этого года наркоторговка через тайник сбыла своему знакомому наркоману героин массой свыше 8 граммов. Мужчина поехал в аптеку за шприцами и на улице Щербакова был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков.

"Так правоохранители узнали о женщине и стали документировать ее противоправную деятельность. В апреле она поместила в тайник уже свыше 115 граммов героина, который был изъят оперативниками. Вскоре ее задержали, в сумке у нее находилось более 106 граммов героина. По решению суда ее заключили под стражу, в ее действиях установлен особо опасный рецидив", — рассказывают в пресс-службе областной прокуратуры.