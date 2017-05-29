Грозившийся убить малолетнего сына мужчина предстанет перед судом

В Ялуторовском районе суд рассмотрит дело 38-летнего местного жителя, который обвиняется по статье 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Мужчина с четырехлетним сыном проживал с сожительницей в Нижнетавдинском районе. Мать ребенка погибла в 2013 году в ДТП. В мае этого года женщина выгнала сожителя, поскольку, по ее словам, он употреблял наркотики и продавал инструменты из дома.

По версии органов предварительного расследования, чтобы вернуть сожительницу, мужчина в ходе телефонного разговора с ней угрожал убийством своему сыну. Для убедительности он поставил мальчика на стул, накинул ему на шею петлю и сфотографировал это. Фото мужчина отправил сожительнице и ее матери.

"Сожительница запись разговора и фото отправила сестре бывшего сожителя, которая обратилась в полицию, органы опеки и в одно из тюменских средств массовой информации. Происшествие вызвало большой общественный резонанс. Прокуратура взяла ситуацию на контроль", — рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры.

На днях мужчину заключили под стражу, мальчика передали под временную опеку бабушки.