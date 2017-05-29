Пьяный мужчина на самодельной мототехнике врезался в легковушку и сбил опору ЛЭП

В деревне Кошкарагай Ишимского района в воскресенье столкнулись мототрицикл и автомобиль Lada 10-й модели. После столкновения с легковым автомобилем мотоциклист протаранил опору линии электропередачи.

Как сообщает областная автоинспекция, 38-летний водитель трицикла был нетрезв, алкотестер показал 0,98 мг/л. Права управления транспортом мужчина не имеет, на учете в ГИБДД его транспортное средство не стоит. У мужчины оказалась сломана рука.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области