Пьяный мужчина на самодельной мототехнике врезался в легковушку и сбил опору ЛЭП

13:00 29 мая 2017
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В деревне Кошкарагай Ишимского района в воскресенье столкнулись мототрицикл и автомобиль Lada 10-й модели. После столкновения с легковым автомобилем мотоциклист протаранил опору линии электропередачи.

Как сообщает областная автоинспекция, 38-летний водитель трицикла был нетрезв, алкотестер показал 0,98 мг/л. Права управления транспортом мужчина не имеет, на учете в ГИБДД его транспортное средство не стоит. У мужчины оказалась сломана рука.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

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Теги: мотоцикл , ДТП
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