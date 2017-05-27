Последня пятница мая стала аварийной для участников дорожного движения Тюмени

Девятнадцать горожан пострадали в 13 дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на дорогах Тюмени 26 мая.
Под колеса авто попали три велосипедиста. 13-летнего подростка на пешеходном переходе на улице Зелинского, 21 сбил Ford, у мальчика ссадины колена и рук. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ушибы и ссадины получили 24-летняя велосипедистка и 28-летний велосипедист на улицах Муравленко, 17 и Максима Горького, 70. В обоих случаях причиной аварии стало нарушение очередности проезда одним из участников движения.
Днем на улице Ставропольской, 8А автомобилем ВАЗ21074 сбита 63-летняя тюменка. По предварительным данным, женщина переходила улицу вне пешеходного перехода, она получила тяжелые повреждения – открытый перелом ноги.
В вечернее время два водителя, сбив пешеходов, скрылись с места ДТП. На улице Олимпийской, 36, около 17:30 на пешеходном переходе сбит 6-летний ребенок. Мальчик получил ушиб стопы. В 23:20 на улице Ленина, 15 на пешеходном переходе сбит 26-летний пешеход. Молодой человек получил травму головы, ушибы и ссадины.
"Сейчас полицейские разыскивают этих водителей. Очевидцев этих аварий просим обратиться в ГИБДД по тел.79-46-10 в дежурную часть, либо в группу розыска 79-46-86", - сообщила представитель пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области Анжела Борисова.
ГИБДД призывает всех участников движения соблюдать правила дорожной безопасности и быть вежливее друг к другу на дорогах.
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