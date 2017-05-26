Без нужды вызвал скорую и ударил фельдшера: тюменцу грозит уголовное наказание

Региональные следственные органы взялись за уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой в областном центре.

10 мая на тюменскую станцию скорой помощи поступило сообщение о том, что мужчине у дома № 123 на улице Чаплина нужна помощь медиков. Когда скорая прибыла на место, выяснилось, что звонили двое пьяных мужчин, которые себя неплохо чувствуют.

Когда фельдшер сообщил в диспетчерскую о ложном вызове, к нему подошел один из мужчин и попросил закурить. Медик ответил, что сигарет нет, в ответ тюменец ударил его кулаком.

"В связи с участившимися случаями избиения медицинских работников, находящихся при исполнения своих должностных обязанностей в различных регионах Российской Федерации, следственными органами СК по Тюменской области инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел уголовного дела, возбужденного по факту причинения телесных повреждений фельдшеру ГБУЗ ТО "ССМП № 3. В настоящее время следователями проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы", — сообщают в СК.