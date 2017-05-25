Водитель, сбившая тюменку на зебре, выплатит крупную компенсацию

16:40 25 мая 2017
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В Тюмени с автоледи, сбившей женщину на нерегулируемом пешеходнике, суд взыскал 150 тысяч рублей.

Дорожный инцидент произошел в областном центре в ноябре 2015 года. У дома № 49 на улице Холодильной 39-летняя тюменка на Land Rover Freelander сбила 45-летную женщину. 

"Пострадавшей был причинен вред здоровью средней тяжести — закрытая травма правого коленного сустав. В феврале прошлого года она перенесла операцию на колене, потом проходила лечение на дневном стационаре", — рассказывают в областной прокуратуре.

Тогда водителя иномарки лишили прав на полтора года, а в начале этой весны пострадавшая предъявила иск о возмещении морального вреда, который суд удовлетворил.

Теги: компенсация , ДТП
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