В Тюмени прикрывают сайты, сдающие алкоголь в аренду

Более 200 сайтов, торговавших алкоголем, заблокировали по инициативе тюменских прокуроров.

Продажа дистанционным способом алкогольной продукции в России не допускается, поэтому интернет-магазины идут на ухищрения, чтобы обойти запрет, отмечают в областной прокуратуре.

Кто-то вел сайты, где алкоатрибутика — стопки, магнитики и прочие вещи продавались по цене спиртных напитков, а алкоголь делавшим заказ шел якобы как подарок к сувенирам.

Некоторые интернет-магазины сдавали в аренду бутылки алкоголя. Плата за аренду, равная стоимости бутылки спиртного, оставалась у продавца.

"Были выявлены интернет-порталы, которые продавали дешевые копии элитного алкоголя неизвестного происхождения и качества. К примеру, 24 полулитровых бутылки дубликата известной марки коньяка можно было приобрести за 5 тысяч рублей", — рассказывают в прокуратуре.