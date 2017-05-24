В Тобольске школьница погибла после падения с высоты: возбуждено уголовное дело

16:20 24 мая 2017
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Вчера, 23 мая, в вечернее время тело 16-летней девочки нашли у одного из многоэтажных домов 10-го микрорайона Тобольска. Как сообщает СК по Тюменской области, на теле школьницы обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Следователи осмотрели место происшествия и побывали по месту проживания школьницы, сейчас допрашиваются близкие и знакомые девочки и очевидцы трагедии.

Теги: гибель детей , самоубийство , несчастный случай , школьники
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