В Тобольске школьница погибла после падения с высоты: возбуждено уголовное дело

Вчера, 23 мая, в вечернее время тело 16-летней девочки нашли у одного из многоэтажных домов 10-го микрорайона Тобольска. Как сообщает СК по Тюменской области, на теле школьницы обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Следователи осмотрели место происшествия и побывали по месту проживания школьницы, сейчас допрашиваются близкие и знакомые девочки и очевидцы трагедии.