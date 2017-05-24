В Тюмени вымогатель преследовал игрока в тотализатор, не оправдавшего его надежд

В областном центре задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в вымогательстве крупной суммы у студента одного из тюменских вузов.

Мужчина узнал, что молодой человек делает ставки на тотализаторе и, как правило, выигрывает. Он познакомился с удачливым игроком и попросил его сделать ставку на его деньги — 25 тысяч рублей. Студент предупредил его, что никаких гарантий у него нет. На это тюменец заявил, что ничего с него не спросит в случае проигрыша.

"Ставка оказалась неудачной, деньги пропали. Узнав об этом, мужчина сказал, что, несмотря на договоренность, молодой человек теперь его должник. Якобы он ожидал получить выигрыш в размере 300 тысяч рублей и теперь юноша должен выплатить ему эту сумму в рассрочку, по 25 тысяч в месяц. Чтобы принудить потерпевшего он угрожал ему и неоднократно избивал", — рассказывают в пресс-службе тюменской полиции.

Задержанный тюменец уже дал признательные показания, на него завели уголовное дело. Полицейские устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям.