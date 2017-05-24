Невнимательный тюменец, сбивший ребенка на пешеходнике, предстанет перед судом

Уголовная ответственность грозит водителю Infiniti из Тюмени, из-за которого серьезно пострадал 8-летний мальчик.

Напомним, дорожный инцидент произошел 24 апреля у дома № 28 на улице Максима Горького. 41-летний тюменец на своем авто выезжал со двора, и, завернув налево на нерегулируемый перекресток, наехал на переходившего дорогу ребенка. Мальчика при повороте он не заметил. Ребенок упал, стукнувшись об асфальт, позже у него диагностировали перелом затылка с ушибом мозга тяжелой степени и другие травмы, рассказывают в областной прокуратуре.

Водитель Infiniti признал свою вину в ДТП. В ближайшее время состоится суд.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области