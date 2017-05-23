В Тюмени осудили афериста, уговаривавшего возлюбленных брать многотысячные кредиты

К трем годам колонии общего режима суд приговорил мужчину, обеспечивавшему себя за счет доверчивых тюменок. Напомним, за пару лет 29-летний Айдар Ямилов похитил у двух женщин 700 тысяч рублей.

В Тюмень молодой человек приехал из Уфы. В скором времени он съехался с 25-летней тюменкой с хорошим достатком. Он пообещал девушке, что они скоро поженятся. После этого Ямилов занял у нее около 100 тысяч рублей. Вдобавок к этому по его просьбе женщина оформила на себя два кредита на общую сумму в 300 тысяч рублей и отдала ему деньги. Параллельно мужчина встречался и жил с еще одной тюменкой. Для него она купила iPhone 6 стоимостью 59,9 тысяч рублей и взяла в кредит 250 тысяч рублей, рассказывают в областной прокуратуре.

В новогоднюю ночь Ямилов сделал последней предложение, после чего поехал к первой подруге и тоже позвал ее замуж. После этого аферист выманил у второй тюменки еще 25 тысяч рублей. Решив, что денег у него теперь достаточно, он прекратил общаться с женщинами и сменил номер телефона. Пострадавшие обратились в полицию.

Добавим, что во время судебного разбирательства он вернул каждой по 260 тысяч рублей.