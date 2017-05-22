Работники тюменской строительной фирмы полгода жили без зарплаты

10:30 22 мая 2017
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В Тюменской области следственные органы взялись за ситуацию, сложившуюся на предприятии ООО "СибМостПроект".

По данным следствия, с июля по декабрь прошлого года директор фирмы не платил зарплату двум десяткам работников.  Сумма задолженности составила 1,4 миллиона рублей.

СК по Тюменской области уже возбудил уголовное дело. "Принимаются меры, направленные на возмещение задолженности работникам общества", — отмечают там.

Теги: долги по зарплате
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