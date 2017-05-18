Тюменская транспортная фирма задолжала работникам полтора миллиона рублей

17:30 18 мая 2017
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pixabay.com

В Тюмени следственные органы заинтересовались ситуацией, сложившейся в ОАО "Автотранспортная компания № 15". 

По данным следствия, директор предприятия с октября 2016-го по февраль 2017 года не заплатил 32 своим работникам ничего, при том что у него были деньги. За полгода общая сумма долга перед сотрудниками дошла до 1 миллиона 550 тысяч рублей.

"Возбуждено уголовное дело, принимаются меры, направленные на возмещение задолженности работникам общества", — сообщает региональный СК.

Теги: долги по зарплате
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