Тюменская транспортная фирма задолжала работникам полтора миллиона рублей

В Тюмени следственные органы заинтересовались ситуацией, сложившейся в ОАО "Автотранспортная компания № 15".

По данным следствия, директор предприятия с октября 2016-го по февраль 2017 года не заплатил 32 своим работникам ничего, при том что у него были деньги. За полгода общая сумма долга перед сотрудниками дошла до 1 миллиона 550 тысяч рублей.

"Возбуждено уголовное дело, принимаются меры, направленные на возмещение задолженности работникам общества", — сообщает региональный СК.